Апокалипсис отменяется - Апофис не столкнется с Землей

Новые данные об астероиде Апофис (99 942 Apophis) позволили ученым полностью исключить возможность его столкновения с Землей, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба американского космического агентства NASA.

Объект получил известность как одно из самых потенциально опасных небесных тел. Предыдущие прогнозы говорили о том, что во время будущих сближений с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах Апофис имеет все шансы рухнуть на нее.

Учитывая его солидный диаметр (340 метров), такое событие стало бы настоящей катастрофой. Энергия удара составила бы порядка двух гигатонн (примерно в 34 раза больше, чем у самой мощной из испытанных водородных бомб). Даже на расстоянии 50 километров от места падения легковоспламеняющиеся предметы вспыхнули бы, а ударная волна повалила бы деревья и серьезно повредила каменные здания. Если бы астероид упал в густонаселенном районе, число погибших могло бы оказаться огромным (хотя до уничтожения человеческой цивилизации, разумеется, было бы далеко).

К счастью, теперь ученые выяснили, что ничего подобного не произойдет. В 2068 году астероид мирно разминется с нашей планетой.