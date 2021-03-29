Зарубили топором, сожгли в машине – в Шымкенте расследуют убийство бизнесмена

В Шымкенте преступник убил местного бизнесмена после того, как тот вскрыл обман. Злоумышленник намеревался продать ему землю по липовым документам, сообщает zakon.kz.

После убийства преступник забрал деньги жертвы, передает Astana TV.

По словам родственников, мужчина выехал на деловую встречу. Погибший планировал купить у местной женщины землю под бизнес. Вел переговоры с ее сыном. Когда покупатель выяснил, что документы на участок липовые, завязалась ссора. Продавец схватил топор и нанес Авазу несколько ударов по голове.

На месте находились и женщина, ее сын и невестка. Они втроем убивали моего сына. После ударов у него началось кровотечение. Чтобы не запачкать везде кровью, они надели на голову пакет. мать погибшего Гульзада Джаналиева

Тело бизнесмена загрузили в его собственную машину. Подозреваемый вывез труп в безлюдное место. Через несколько часов вернулся, чтобы завершить дело. Облил салон автомобиля бензином и поджег.

Когда преступник поджег машину, он сразу бросился бежать. В этот момент недалеко от того места его заметил местный парень. Он видел, как тот убегал и подумал, что это хозяин машины за водой бежит. Далее этот парень-свидетель вызвал на место пожарных. Мы туда тоже приехали. Когда потушили огонь, там было тело моего друга. Опознать его было невозможно. друг погибшего Расулмат Алимкулов

Мотивом преступления стали деньги, считают родственники Аваза. У погибшего в этот день были с собой 2 миллиона тенге, предназначенные для покупки земли. Известно, что погибший предприниматель владел несколькими автомойками и сдавал в аренду спецтехнику. Детали зверского убийства выясняет полиция. К делу подключилась прокуратура. В интересах следствия подробности не разглашают.

Возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного Кодекса РК. По уголовному делу установлено подозреваемое лицо, задержано. начальник следственного управления ДП города Шымкент Даулет Абдраманов

Подозреваемым оказался 30-летний безработный мужчина. Ранее он был судим за разбой. Теперь ему светит срок за убийство. Родные погибшего бизнесмена намерены добиваться наказания для матери и супруги задержанного. Считают их соучастниками. У убитого Аваза Джаналиева остались беременная жена и двое маленьких детей.