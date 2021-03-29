Скончался известный художник Валерий Приходько

Ушел из жизни один из самых самобытных художников Казахстана Валерий Приходько. В последнее время он сильно болел, у него был сахарный диабет, сообщает zakon.kz.

О печальной новости сообщил на своей странице в Facebook Салауат Игликов: "Культурная общественность понесла невосполнимую утрату. Сегодня, 29 марта 2021 года не стало известного мастера кисти, члена Союза художников Казахстана Валерия Приходько".

Изобразительному искусству Приходько учился в Мурманске, затем занимался обработкой металлов, графикой и живописью. С 1969 года участвовал в крупных областных, республиканских и международных выставках. Искусствоведы назвали его одним из самых самобытных художников Прииртышья.

- Валерий Михайлович - это блестящий мастер, и очень трудно говорить о нём в прошедшем времени. Самобытный художник с индивидуальным взглядом на жизнь, и на всё, что нас окружает. Если многие его коллеги работают в стиле реализма, то он любил философствовать. Человек-талантище с огромным сердцем. Он очень многое умел, знал, и творил так, как считает нужным. Поэтому, наверное, немногие понимали образы его героев. У него был свой разговор со зрителем: он заставлял волноваться, сопереживать, задавал очень высокую планку, и очень много вкладывал в свои работы, - рассказывает о творчестве мастера известный искусствовед Майя Хусаинова.

Произведения живописца хранятся в фондах госмузея им.А.Кастеева, павлодарского областного художественного музея, в частных коллекциях Казахстана, России, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Вьетнама, Франции, США.