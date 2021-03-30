Вину за блокировку Суэцкого канала возложили на капитана контейнеровоза

Ответственность за то, что контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал, лежит на капитане судна. С таким заявлением выступил советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш, сообщает zakon.kz.

В настоящее время судно добралось до озера, покинув узкую часть Суэцкого канала. Там специалисты осмотрят контейнеровоз и решат, сможет ли он продолжить плавание, передает РИА Новости.

Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость. Мохаб Мамиш

В то же время Мамиш исключил вероятность, что блокировка произошла в результате диверсии на контейнеровозе. "Нет, нет, совершенно. Причиной стали ветра и плохие погодные условия", — подчеркнул он.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта, перекрыв движение. Управляющая судном компания Shohei Kisen объяснила случившееся сильным ветром.

Сообщалось, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, которые переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина — 59 м.