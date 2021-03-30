Случаи подтопления домов зарегистрированы в нескольких районах Алматы

В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений ДЧС совместно районными Акиматами Алматы было взято на учет 17 часто подтапливаемых участков, сообщает zakon.kz.

30 марта силы и средства служб гражданской защиты г.Алматы заблаговременно были выдвинуты на паводковые участки до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы.

Зарегистрировано 6-случаев подтоплений, из которых отработаны 5 по следующим адресам:

1) В Жетысуском ул. Борзова - подтопление улицы устранено, сотрудниками ГКП "Алматы тазалык" выложено 40 мешкотар - работы завершены;

2) ул. Ачинская - подтопление улицы, на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык", 1 илосос - работы завершены;

3) В Алатауском районе - ул. Механическая, 212 – произошло подтопление улицы, на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык", произведена очистка арычной сети- работы завершены;

4) в Турксибском районе - по ул. Майлина, 222 – происходило подтопление двора МЖД, на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык" - работы завершены.

5) В Жетысуском районе - по ул. Жангельдина, 214 произошло подтопление двора ЧЖД и улицы - выложены 100 мешкотар, на месте работали спасатели Службы спасения 109 –работы завершены.

В настоящее время работы продолжаются в Алатауском районе по ул. Аралкум, 22 - подтопление улицы -на месте работает техника "илосос" ГКП "Алматы су".

Необходимо отметить, что норма осадков за март-месяц составляет 76 мм, с начала месяца выпало 103,2 мм осадков.

За последние пять лет в городе было построено 497 км арычных сетей, стабилизированы и берегоукреплены более 40 км русел рек, данные меры позволили снизить количество потенциально подтапливаемых участков в 3,5 раза. Проводится разработка ПСД на строительство и реконструкцию 376 км.

Арычных сетей по г.Алматы. Реализация данного проекта запланирована на 2021-2023 годы.

В целом, паводковая ситуация стабильна и находится на контроле. выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений ДЧС совместно районными акиматами г. Алматы было взято на учет 17 часто подтапливаемых участков.

Силы и средства служб гражданской защиты г.Алматы заблаговременно были выдвинуты на паводковые участки до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы.