Кому и когда надо разжижать кровь: советы врача

Буквально на днях вышло новое очень интересное исследование по дополнительным свойствам ацетилсалициловой кислоты в журнале Jama Oncology. В материале говорится о том, что низкодозовый прием ацетилсалициловой кислоты людьми 50-60 лет снижает риск развития рака кишечника на 20%. Корреспондент zakon.kz узнал у врача-кардиолога Инны Лещинской-Поповой подробнее о пользе и вреде ацетилки для организма в целом, которая широко представлена на рынке Казахстана под разными брендами.

"Все есть яд, и все есть лекарство". Слова, произнесенные Парацельсом много лет назад, не потеряли своей ценности и сегодня. Не секрет, что людям перед приемом каких-либо лекарств или витаминов в случае недомогания или так, для профилактики, легче прочитать что-то в интернете, спросить у знакомых (чаще всего без медицинского образования), а не проконсультироваться со специалистом. Врачи, в свою очередь, бьют тревогу: они видят, что происходит от самостоятельной отмены или назначения того или иного препарата.

К примеру, наиболее изученный и часто назначаемый препарат, препятствующий склеиванию тромбоцитов — это ацетилсалициловая кислота. И здесь сразу возникает вопрос: "Значит, я могу пить обычную ацетилсалициловую кислоту?". Мой ответ "Нет". Потому что таблетка обычной ацетилсалициловой кислоты содержит 500 мг, которая обладает противовоспалительным действием, но не антиагрегантным, - сказала кардиолог Инна Лещинская-Попова.

Ацетилсалициловую кислоту принимают для первичной профилактики инфаркта миокарда пациентам высокого риска сердечно-сосудистых осложнений. Также она показана пациентам с клиническими признаками атеросклероза (инфаркт, стенокардия, после коронарного шунтирования и стентирования, ишемический инсульт и ТИА, периферический атеросклероз) и с фибрилляцией предсердий (после подсчета по шкале CHAD (2) DS(2)-VASc).

Для длительного приема рекомендуется принимать АСК 75-100 мг обязательно после еды!). Во всех современных рекомендациях четко прописано, что антиагрегантным действием обладает ацетилсалициловая кислота в дозе 50-100 мг, а форма значения не имеет. Хоть внутривенно (как сказала моя коллега). Это конечно шутка. Я за то, чтобы принимаемые пациентами препараты были с минимальным воздействием на организм, помимо своего основного эффекта. Я предпочитаю кишечнорастворимую форму ацетилсалициловой кислоты. Так мы щадим наш желудок и в крови вещество распределяется равномерно, - рекомендует врач.

Так что же происходит внутри организма, когда принимаем ацетилсалициловую кислоту?

Ацетилсалициловая кислота блокирует фермент (называется циклооксигеназа), который принимает участие в каскаде реакций по образованию тромбоксана (вещество, оказывающее проарегантное и сосудосуживающее действие). Причем этот эффект, во-первых, частично обратимый, а во-вторых, не требуется большая доза ацетилсалициловой кислоты, чтобы предупредить склеивание тромбоцитов.

Всасывание кишечнорастворимой формы ацетилсалициловой кислоты происходит в проксимальном отделе тонкого кишечника (т. е. тот отдел, что ближе к желудку) обычно в течение 30-60 минут. Пища замедляет всасывание. Есть разница во всасывании обычных низкодозовых таблеток ацетилсалициловой кислоты (не покрытых кишечнорастворимой оболочкой) и кишечнорастворимых. При приеме первых пик антиагрегантного эффекта через 1-2 часа, а при приеме кишечнорастворимой - через 6-8 часов. Т. е. эффект будет более плавным, - отметила кардиолог.

В рекомендациях по ведению пациентов с коморбидной патологией Белялова (2020 год) написано следующее: "минимальная эффективная доза ацетилсалициловой кислоты позволяет снизить риск гастроинтестинальных осложнений. Не рекомендуется назначение препаратов ацетилсалициловой кислоты с оксидом магния ввиду непредсказуемого всасывания препарата". ("Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням", под редакцией Ф.И. Белялова, с.69, Москва, Гэотар-медиа).

Конечно, всегда надо взвешивать риск и пользу от назначаемых препаратов. Поэтому и надо обращаться за квалифицированной помощью к докторам, а не заниматься самолечением. Тем более, когда речь идет о таких серьезных проблемах как болезни системы кровообращения и онкология.

Альберт Ахметов