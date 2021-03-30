Когда компании вернутся к нормальному ведению бизнеса. Исследование

Руководители наиболее влиятельных компаний по всему миру планируют "новую реальность" после пандемии. Согласно результатам глобального исследования KPMG среди руководителей компаний за 2021 года почти половина (45%) руководителей компаний из разных стран мира ожидают возвращения к нормальному порядку ведения бизнеса только в 2022 году, передает zakon.kz.

При этом почти треть (31%) прогнозируют, что это произойдет в конце этого года. В результате изменений, вызванных пандемией, четверть (24%) руководителей компаний заявили о том, что их бизнес-модель претерпела необратимые изменения.

В рамках исследования, проведенного в феврале и марте этого года, 500 руководителей компаний из разных стран мира поделились своей реакцией на пандемию и прогнозами на ближайшие три года.

Так, большинство руководителей компаний (55%) волнует вопрос доступа работников к вакцине от COVID-19, который влияет на перспективы их возвращения на рабочее место.

Подавляющее большинство (90%) руководителей компаний рассматривают возможность обращения к работникам с просьбой сообщать о прохождении вакцинации, что может помочь организациям в принятии мер по защите своего персонала.

Вместе с тем треть (34%) руководителей компаний по всему миру обеспокоены искажением информации о безопасности вакцин от COVID-19 и возможными последствиями для сотрудников, которые решили отказаться от вакцинации.

Прежде чем принимать какие-либо важные решения, руководители компаний хотят быть уверенными в том, что их персонал защищен от этого вируса. Проведение вакцинации от COVID-19 внушает руководителям оптимизм при подготовке к новой реальности, - говорится в исследовании.

Руководители компаний разрабатывают сценарии с учетом различий на определенных ключевых рынках, которые могут повлиять на их деятельность, цепочки поставок и персонал и привести к неравномерному восстановлению экономики.

Исследование показывает, что некоторые руководители в период кризиса приняли серьезные меры по трансформации своей операционной модели и способов работы, ускорив реализацию ключевых трансформационных проектов, некоторых – по собственному желанию, некоторых – по необходимости.

Пандемия также подтолкнула руководителей компаний к оценке роли, которую их компании играют в обществе. Многие из них высказывались по вопросам, которые ранее, возможно, не комментировались публично – от решения проблем изменения климата до поддержки различных районов, в которых они осуществляют свою деятельность. Нам необходимо выслушивать их мнения. Многое еще предстоит сделать, – отметил Билл Томас, президент KPMG International.

Основные выводы исследования