Баскетболисты СКО впервые выиграли чемпионат РК

30 марта 2021, 09:53
Фото: instagram/qumaraqsaqalov

Баскетболисты СКО впервые выиграли чемпионат Казахстана, сообщает zakon.kz.

Хорошие новости из мира баскетбола. Наша команда "Барс" выиграла чемпионат Казахстана впервые в истории североказахстанского баскетбола. Отмечу, что в составе нашего клуба нет легионеров, а все игроки являются местными воспитанниками, это очень важно. Это яркий пример того, что побеждать можно и без приглашенных спортсменов. Поздравляю наших баскетболистов и всех любителей спорта, с заслуженной победой! "Барс", чемпион! - написал на своей странице в Instagram аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

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Публикация от Qumar Aqsaqalov (@qumaraqsaqalov)


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