Алия Назарбаева привилась от коронавируса

30 марта 2021, 10:06
Фото: instagram/aliya_nazarbayeva

Общественный деятель, учредитель благотворительного фонда "Жандану әлемі", Фонда развития общественно значимых инициатив Алия Назарбаева привилась от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По ее словам, много разных мнений о вакцинации, и каждый вправе сам принимать решение о ней.

Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально. Но надо помнить, что главный залог здоровья - это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему, - написала она на своей странице в Instagram.

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Публикация от Aliya Nazarbayeva (@aliya_nazarbayeva_official)


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