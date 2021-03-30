Общественный деятель, учредитель благотворительного фонда "Жандану әлемі", Фонда развития общественно значимых инициатив Алия Назарбаева привилась от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По ее словам, много разных мнений о вакцинации, и каждый вправе сам принимать решение о ней.

Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально. Но надо помнить, что главный залог здоровья - это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему, - написала она на своей странице в Instagram.