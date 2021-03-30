Сагинтаев провел встречу с представителями торговых центров и рынков

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел встречу по вопросам карантинных мер с представителями торговых центров и рынков города, сообщает zakon.kz.

Во встрече, состоявшейся в онлайн-формате, приняли участие представители НПП "Атамекен", Главный госсанврач города, руководитель ДСЭК Ж. Бекшин.

Аким города Бакытжан Сагинтаев напомнил о складывающейся эпидемиологической ситуации, осложнившейся с 10 марта. С начала эпидемии зарегистрировано 33 012 случаев коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения 1622,4). Показатель заболеваемости за последние 7 дней составил 146,2 при репродуктивном числе R – 1,082.

Темпы распространения инфекции в настоящее время очень высокие, что подтверждает высокую контагиозность мутированных штаммов КВИ. Аким мегаполиса подчеркнул, что вводимые ограничительные меры преследуют цель прервать цепочки заражений и не допустить распространения вируса в местах массового скопления.

По данным ДСЭК, на 6% возросла заболеваемость граждан при контактах в семьях с 28,6% до 34,2%. При этом снизился удельный вес заразившихся на объектах торговли с 23,7% до 20,5%, что следует расценивать как результат приостановления деятельности ТРЦ и ТД, рынков в выходные дни. Данный показатель остается высоким вследствие посещения горожанами внутриквартальных магазинов и торговых продуктовых сетей.

Участники встречи поделились информацией о количестве работников рынков, оставшихся на время ограничительных мер без работы. Представители торговых центров и домов озвучили вопросы относительно мер поддержки и готовности возобновить деятельность с условием соблюдения строгих карантинных мер.