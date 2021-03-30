10 тысяч человек переселят с юга на север Казахстана

На заседании правительства министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о мерах по трудоустройству жителей Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы, а также о планах по улучшению демографической ситуации в регионе, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Шапкенова, в планах до 2025 года в СКО создать 97 тысяч рабочих мест, из них 59 тысяч постоянных. Также в рамках комплексного плана правительства по социально-экономическому развитию СКО на 2021-2025 годы в ходе реализации проектов будет создано 16 тысяч постоянных и 10 тысяч временных рабочих мест.

Хотел бы сказать, что в предвыборной программе "Nur Otan" в рамках госпрограммы "Енбек", чтобы молодые люди реализовали свои бизнес-проекты, 3,5 тысяч человек пройдут обучение. По программе "Енбек" мы каждый год будем трудоустраивать 25 тысяч человек, - отметил он.

Кроме этого, по его словам, будут улучшать демографическую ситуацию, чтобы не было дисбаланса с другими регионами.

Мы будем проводить добровольное переселение с других регионов. Также процесс заявки будет проводиться на платформе биржи труда. Мы будем увеличивать с 35 до 70 МРП (от 102 095 тенге и до 204 190 тенге) именно для тех, кто будет переселяться на территорию СКО, будем принимать мероприятия по субсидированию, - сообщил глав ведомства.

Министр добавил, что порядка 10 тысяч человек будут переселены на территорию СКО. По его мнению, это улучшит демографическую ситуацию региона и повлияет на сокращение безработицы на 4,9%.

В 2021 году 1 МРП равен 2 917 тенге (6,9 доллара).

Оксана Скибан, Нур-Султан