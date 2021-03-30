Лебедь-стукач пять лет терроризирует англичанина

Житель британского города Нортгемптон Стивен Легг жалуется на назойливое соседство с диким лебедем, который уже на протяжении пяти лет стучит в дверь его дома и гремит крышкой от почтового ящика, передает zakon.kz со ссылкой на Metro.

Лебедь по кличке Седрик может шуметь до трех часов кряду. Никто из жителей района не может понять, почему он это делает. 70-летний Стивен рассказал, что уже несколько лет борется с птицей, однако никакие методы не помогают.

Рядом с нашими домами есть небольшое озеро, которое было выкопано 20 лет назад для дренажа. Лебедь живет там уже семь или восемь лет со своей парой. Примерно пять лет назад самец начал возиться у моей входной двери. Он начинает с того, что гремит почтовым ящиком, а потом довольно громко бьет клювом по металлу. Грохот разносится по всему дому. Это не причиняет никакого вреда, но очень раздражает, - признался Стивен.

Ранее мужчина приобрел устройство, которое издавало ультразвуковой шум, отпугивающее птиц. Однако птице понравились звуки.

Он просто прижался к устройству, так что это не принесло никакой пользы. Покупка обошлась мне в тридцать фунтов, так что это была пустая трата денег. Я пытался прикрыть всю дверь, но целый месяц не получал никакой почты. Если так будет продолжаться все лето, мне придется снова закрыть дверь и оставить окно оранжереи открытым для почтальона, - пояснил Стивен.

Мужчина признался, что ранее связывался с Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA). Сотрудники общества предположили, что лебедь пытается соскрести насекомых. Однако Стивен утверждает, что лебедь не может быть голодным, так как люди постоянно подкармливают птиц на озере.

Поведение озорного лебедя сняла на видео бывшая медсестра Венди Ховард.

Это довольно забавное зрелище, но я рада, что он не стучится в мой дом. Сначала я не могла поверить в то, что происходит. Но теперь мы привыкли к Седрику, - пояснила она.

Позже представитель RSPCA высказал предположение, что ранее лебедя могли кормить жители у своих парадных дверей.

Мы обычно не рекомендуем кормить лебедей с рук из-за риска укуса заболевания. Лучше всего бросить корм в озеро, а не делать это на суше или у двери. Водоплавающих птиц лучше не кормить хлебом, так как плохое питание может привести к деформации крыльев, из-за чего они не смогут летать. Им подойдет мелконарезанная зелень смешанная с кукурузой, зерном, пшеницей или специальным птичьим кормом, - отметил он.

Любое кормление диких животных должно быть в умеренном количестве и только в качестве дополнения к их естественному рациону