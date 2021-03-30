В Алматы ужесточили проверку грузовых машин на токсичность выхлопных газов

В Алматы ужесточают проверку грузового транспорта на токсичность выхлопных газов. Эти меры приняты для улучшения экологической ситуации в городе, сообщает zakon.kz.

В 2020 году в Алматы зафиксировано 34 тысячи грузового транспорта в сутки. В прошлом году во время пандемии водителям грузового транспорта были выданы пропуска, по которым они могли передвигаться выше проспекта Райымбек батыра, в верхней части города. Всего в 2020 году было выписано 1620 пропусков.

По нашим наблюдениям, в течение 2021 года мы не увидели снижения динамики загрязнения. В связи с этим, нами принято решение об уменьшении количества грузового транспорта. В первую очередь это должно коснуться тех транспортных средств, техническая оснащенность которых не соответствует экологическим нормам. Нами запущен передвижной экологический патруль, который замеряет выхлопы на токсичность. Каждая грузовая машина в обязательном порядке должна пройти аттестацию через экологический пост. В случае превышения, будет выписан штраф и изъят пропуск. Затем транспорт будет отправлен на производственную базу для замены, - рассказала руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.

По ее словам, в первую очередь, будет обновлен грузовой транспорт. На обновленный вид транспорта будут выдаваться новые пропуска.

Что касается транзитного грузового транспорта разработают специальные маршруты, по которым будет передвигаться этот вид транспорта.

Таким образом, в городе будет курсировать грузовой транспорт, который будет соответствовать экологическим нормам. Планируется, что в верхней части города будет курсировать не более 500 – 600 грузовых автомашин в сутки, - сказала она.