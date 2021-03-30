В Союзе машиностроителей Казахстана обсудили дальнейшие шаги развития отрасли

30 марта 2021 года состоялось Общее собрание Союза машиностроителей Казахстана.

В своей вступительной речи, Председатель Правления Союза - Мейрам Пшембаев отметил, что отечественное машиностроение продолжает свое динамичное развитие в современных реалиях.

Напомним, что в целях поддержания стабильных объемов производства в отрасли, Правительством приняты следующие меры поддержки, выработанные бизнес-сообществом:

- отсрочка выплаты налогов и платежей с фонда оплаты труда предприятиям машиностроительной отрасли;

- отсрочка платежей по кредитам;

- возможность заключения оффтейк контрактов с предприятиями обрабатывающей промышленности в закупках квазигосударственного сектора;

- недопущение снижения средств на приобретение в лизинг специальной и сельхозтехники;

- на законодательном уровне внесены дополнения и изменения в Предпринимательский и Налоговый кодексы РК по вопросам улучшения бизнес-климата и создания новых проектов.

Эти и другие принятые меры дали положительный эффект. Они позволили не только сохранить, но и увеличить объемы производства, - отметил Мейрам Пшембаев.

Также, стоить отметить, что в 2020 году при участии Союза машиностроителей Казахстана, Правительством РК разработан проект Закона РК "О промышленной политике" и одобрено создание Фонда развития промышленности, Международного центра по развитию нефтегазового машиностроения, что придаст импульс для посткризисного восстановления и дальнейшего развития отрасли.

Все эти меры направлены на повышение конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий, позволят сохранить объемы производства и обеспечат дальнейший рост отрасли машиностроения и металлообработки.