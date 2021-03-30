Есть ли в Алматы платная вакцинация в частных клиниках

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев прокомментировал информацию о платных вакцинах в частных клиниках города, передает zakon.kz.

По его словам, вопрос вакцинации сейчас находится под контролем Минздарва и все вакцины распределяются специальным органом через СК-Фармацию в регионы. Есть четыре хаба, Алматы - один из них.

Сказать что существует параллельное поступление вакцин в Алматы - нам таких сообщений не поступало. Все вакцины, которые поступили, они все распределены по разнарядке Минздрава на педагогов, полицейских и медиков. Поэтому говорить об "утечке" частным медорганизациям для платной вакцинации - такие сообщения, я считаю, практически невозможными, - объяснил Табынбаев.

Он пояснил, что управление будет привлекать частные поликлиники для массовой вакцинации населения, которая планируется в апреле. Для этого планируется развернуть пункты в 250 точках. В основном они будут располагаться в медорганизациях и, возможно, в крупных ТРЦ.

Глава УОЗ подчеркнул, что вакцинация будет бесплатной, независимо от того, кто будет проводить ее - государственная или частная клиника.

Условием для допуска является подготовка сотрудников и кабинетов. Обязательным условием является соблюдение хладовой цепи для вакцины, - заключил он.