Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria

25 марта вакцина против коронавируса AstraZeneca получила новое название Vaxzevria, передает zakon.kz.

Отмечается, что изменение названия не повлечет за собой никаких других перемен, например в составе препарата. Однако медицинский персонал должен знать о переименовании, так как внешний вид препарата, маркировка и упаковка будут выглядеть иначе.

По информации РИА Новости, эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. В Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, и он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата, - говорится на сайте европейского агентства EMA.