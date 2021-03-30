Карантин ужесточают в Талдыкоргане

В Талдыкоргане ужесточают карантинные меры, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление вынес главный санитарный врач города.

Согласно документу, с 00:00 часов 1 апреля до 7:00 часов 15 апреля в Талдыкоргане вводится ряд ограничительных мер.

Государственные органы (организации, предприятия), а также субъекты предпринимательства независимо от форм собственности должны перевести на дистанционную работу всех офисных работников организаций, (не менее 70% работников организаций с численностью сотрудников 20 и более человек), за исключением, сотрудников медицинской, полицейской, противопожарной службы, аварийно-спасательных и иных экстренных коммунальных служб.

Продлевается онлайн-обучение в школах и организациях технического и профессионального, среднего и высшего образования.

Вводится запрет на перемещение более трех человек, за исключением членов одной семьи, ограничение на выход на улицу граждан старше 65-ти лет.

Приостанавливается деятельность:

объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары и д.р.), при заполняемости более 30 посадочных мест в залах;

зрелищных, культурных, спортивных массовых мероприятий, выставок, конференции, форумов, семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и д.р.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдных, караоке, PS-клубов, квестов, антикафе, боулинг-центров, лото-клубов, компьютерных клубов, детских развлекательных центров (игровых площадок), аттракционов, в том числе в помещении и на открытом воздухе (батутов, в парках и площадях аренду велосипедов и электросамокатов, катание на животных);

бассейнов, за исключением учебно-тренировочных занятий;

проведение совещаний (заседаний, семинаров, форумов, тренингов, конференций), в очном режиме;

проведение спортивных мероприятий со зрителями;

городские нерегулярные (туристические) перевозки.

Предусматривается работа общественного транспорта с продлением графика работы до 23-00 часов, а также увеличением количества автобусов в часы пи.

Запрещаются пассажирские перевозки официальными и не официальными (не зарегистрированными) частными перевозчиками (автобусы, газели, микроавтобусы), между районами и городами Талдыкорган – Коксуский район - Талдыкорган, Талдыкорган – Ескельдинский район – Талдыкорган, Талдыкорган - Текели – Талдыкорган.

По субботам и воскресеньям приостанавливается деятельность:

объектов общественного питания разрешить только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя без ограничений по времени;

торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), торговых сетей, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов и аптек;

всех торговых рынков/магазинов (бытовая техника и т.д), независимости от реализуемого ассортимента, за исключением реализации продуктов питания и строительных магазинов, а также магазинов по реализации запасных частей транспортных средств и дачного инвентаря;

всех объектов культуры (театры, музеи, выставки и др.);

кинотеатров;

СПА-центров, тренажерных залов, спортивных объектов, фитнес-центров, саун;

передвижение любого вида транспорта, за исключением: специализированных автомобилей и обеспечивающих жизнедеятельность населения (управления полиции, скорой медицинской помощи, противопожарной службы, грузовые и легковые машины, перевозящие продукты питания, лекартственные средства и др.), передвижения от места жительства до места работы и обратно, а также обеспечить недопущение торговли в неустановленных местах, по улицам:

- ул.Гаухар Ана: от ул.Акын Сара до ул.Шевченко;

- ул.Биржан Сал: от ул.Курманова до ул.Кабанбай батыра.

Разрешается деятельность:

бизнес-центров (кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, страховые компании, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебных исполнителей и др.), банков второго уровня, обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 18.00 часов;

специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями;

объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) при заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4 человек, с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 21:00 часов, в выходные дни деятельность запрещается, за исключением работы на вынос и доставку без ограничений по времени. Запрещается проведение массовых мероприятий, культурные программы (музыкальные вечера, развлечения, пение, танцы, и иные мероприятия). При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий (поминки, корпоративы, банкеты, той, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое). Запрещается использование кальянов на объектах общепита;

салонов красоты, парикмахерских, оказывающих косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (по предварительной записи, соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между рабочими местами), с обеспечением допуска посетителей только в медицинских масках;

продовольственных магазинов (минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов);

объектов сферы оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) заполняемостью не более 80%;

дежурных групп в детских дошкольных организациях и пришкольные мини-центры (не более 15 человек в группе);

религиозных объектов (мечеть, священные места и церковь), для индивидуального посещения, без проведения коллективных мероприятий;

бань, саун, СПА центров, при условии работы по предварительной записи, с заполняемостью не более 50%, графиком работы в будние дни с 08:00 ч до 22:00 часов; Запрещается работа саун и СПА центров в субботу и воскресенье;

торгово-развлекательных центров, торговых объектов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м. на одного посетителя, с графиком работы в будние дни с 10:00 часов до 20:00 часов, Работа на вынос и доставку разрешается без ограничений по времени. Запрещается работа в субботу и воскресенье;

продовольственных и непродовольственных рынков заполняемостью не более 30%, термометрией при входе, графиком работы с 10:00 до 17:00 часов; Запрещается работа в субботу и воскресенье, за исключением реализации продуктов питания;

спортивных объектов, фитнес центров, тренажерных залов, танцевальных (центров), при условии организации площади не менее 5 кв.м. на 1 посетителя, не более 30% от общей вместимости. Запрещается работа в субботу и воскресенье;

деятельности кинотеатров, театров (заполняемость не более 20%, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz), соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции. Запрещается работа в субботу и воскресенье.

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 1 апреля 2021 года. Полный текст постановления читайте здесь.