Оказывает ли бизнес давление на санврача Алматы

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос, оказывают ли на него давление различные ассоциации и палата предпринимателей "Атамекен" при принятии решений, в частности, разрешения работы "летников", передает zakon.kz.

Это не давление, это рациональные предложения. Санврач не может быть "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Каждая ассоциация знает свои особенности в бизнесе. Если они конструктивные предложения дают, то почему бы и нет? Если будет конструктив с учетом особенностей деятельности объектов, мы будем прислушиваться. Наша задача не только запрещать, но и искать альтернативные меры, - сказал он.

По мнению Бекшина, только сообща можно будет выработать меры, которые позволят работать бизнесу.

С коронавирусом нам жить. Нам нужно проработать вопрос, чтобы и бизнес "не стоял", и была обеспечена безопасность граждан. Многие вопросы давлением не назовешь. Каждый отстаивает свою позицию. Их интересует бизнес, мы нацелены на стабилизацию ситуации и охрану наших граждан, - заключил он.