Рыбаки рассказали, как спаслись с отколовшейся льдины на Балхаше

Появилось продолжение истории рыбаков, которые на машине застряли на отколовшейся льдине на озере Балхаш, передает zakon.kz.

Ранее появилось видео, на котором машина стояла на отколовшейся льдине. Рядом ходили несколько мужчин. Чем закончилась история, не сообщалось. В ДЧС Алматинской области сообщили, что рыбакам удалось выбраться.

28 марта трое мужчин на "УАЗ" выехали на поверхность льда озера Балхаш. В данное время лед на озере Балхаш со стороны Алматинской области в процессе таяния, и является рыхлым, неустойчивым и на нем имеется множество трещин, что является очень опасным для нахождения на нем. 30 марта в социальных сетях появилось видео о том, как данные граждане ездят по опасному льду, преодолевая образовавшиеся трещины. С описанием под видео о том, что судьба троих мужчин на сегодняшний день неизвестна. Сообщение о данном происшествии в ДЧС Алматинской области не поступало. Сотрудники ДЧС совместно с сотрудниками полиции и Каратальским отделом рыбной инспекции установили личности мужчин. Они являются жителями села М. Толебаева Сарканского района. По словам мужчин, они переезжали озеро Балхаш с одного берега на другой, в данное время они находятся у себя дома и с ними все хорошо, - рассказали детали в ДЧС.

Сами рыбаки тоже рассказали подробности этой истории.

Мы переезжали с берега на берег на озере Балхаш. Поднялся западный ветер, лед разошелся, вышла вода. Мы переждали некоторое время. Лед закрылся, мы проехали. В помощи не нуждались. Все в порядке, машина целая. Живы здоровы, - рассказал мужчина.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила предосторожности и не выходить на лед в весеннее и осеннее время.