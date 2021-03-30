Иран создаст искусственный остров на Каспии

Иран намерен создать первый искусственный остров на Каспийском море, передает zakon.kz.

Как сообщает издание АПА, остров будет расположен в городе-порту Ноушехр в провинции Мазендеран Ирана. Уже выдана лицензия на строительство.

Глава района Ноушехр Ирана Али Амани сообщил, что к созданию острова на море будут привлечены государственные и частные инвесторы.

Площадь острова, который будет расположен в 1 км от берега, составит 18 га. На острове разместятся 300 аттракционов, 5-звездочный отель, ресторан морепродуктов, парк развлечений, спортивно-развлекательный центр, конференц-зал и другие объекты.

Каспийское море омы­ва­ет бе­ре­га Рос­сии, Ка­зах­ста­на, Турк­ме­нии, Ира­на и Азер­бай­джа­на.