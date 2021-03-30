Токаев выступит модератором на саммите Совета тюркоязычных стран

31 марта в 17:00 по времени Нур-Султана в онлайн-формате состоится неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает zakon.kz.

Заседание откроет и будет модерировать Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В саммите примут участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берика Уали.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам Саммита ожидается принятие Декларации по культурным ценностям тюркских стран и статусу Совета.