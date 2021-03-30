Что ждет школьников Алматы в 4 четверти

Заместитель руководителя Управления образования города Алматы Кайрат Жуманов рассказал, как доучатся алматинские школьники в 4 четверти 2020-21 учебного года, передает zakon.kz.

В настоящее время город Алматы находится на красной зоне и наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

В связи с этим, в целях обеспечения оптимального режима работы школ в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции Постановлением № 13 от 29 марта 2021 года Главного государственного санитарного врача г.Алматы было принято решение перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ с 1-го по 11-е классы, а также разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей. - сказал Жуманов.

На сегодняшний день все школы города на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности (тоннели, санитайзеры, тепловизоры, коврики для обуви и т.д.).

В Алматы функционируют 278 школ с общим контингентом более 287 тыс. учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тыс. учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тыс. учащихся.