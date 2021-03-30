"Британский" штамм выявили не только в Алматы

Референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ из всех регионов Казахстана, передает zakon.kz.

По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для "британского", "южноафриканского", "бразильского" штаммов во всех регионах страны, за исключением четырех регионов (Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская).

По результатам секвенирования участка ДНК образцов от больных в городе Алматы установлена циркуляция "британского" и "южноафриканского" штаммов, которые отличаются высокой контагиозностью, что может привести к широкому распространению инфекции.

Также завершено полногеномное секвенирование 265 положительных проб на КВИ, в 12-ти выявлена мутация, характерная для "британского" штамма: Алматы – восемь; Актюбинская область – три; Нур-Султан – один, в том числе восемь завозных (ОАЭ – пять, Египет – три).

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 30 марта 2021 года "британский" штамм SARS-CoV-2 выявлен в 125 странах мира, "южноафриканский" - в 75, а "бразильский" - в 41.

Новые штаммы коронавируса имеют те же ключевые симптомы, что и исходный штамм, включая высокую температуру, постоянный кашель и потерю чувства вкуса или запаха.

"Бразильский" штамм не считается более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм COVID-19.

Недавние исследования показывают, что "британский" вариант коронавируса (B117) связан с более высокой вероятностью госпитализации и смерти, чем исходный штамм.

По данным ВОЗ, вероятность мутации вируса возрастает с увеличением частоты инфицирования людей. Данные из нескольких стран с широким распространением новых вирусов показали, что внедрение физического дистанцирования и других социальных мер профилактики, а также мер по профилактике и контролю инфекций (ИК) в организациях здравоохранения, эффективны в снижении заболеваемости COVID-19.

Читайте также:

В Казахстане выявлены новые мутации коронавируса