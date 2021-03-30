Почему в Казахстане выросли цены на яйца

Названа причина роста цен на яйца в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно еженедельным статистическим данным, по состоянию на 25 марта 2021 года цены на яйца 1 категории в регионах страны варьируются от 340 до 485 тенге за десяток. Рост цен сначала года составляет 11,9%. (...) Основными причинами роста цен являются сокращение производства яиц в 2020 году вследствие падежа в 2020 году из-за птичьего гриппа на 8,4%. По данным Ассоциации яичных производителей Казахстана, падеж составил 2,6 млн кур несушек. Вторая причина роста цен - удорожание кормов (в том числе фуражного зерна). За год рост стоимости кормов превысил 54,4%. пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В ведомстве напомнили, что в перечень социально значимых товаров, цены на которые могут регулироваться государством, входит только яйцо 1 категории.

В целях недопущения дальнейшего роста цен в регионах заключаются меморандумы между компаниями-производителями яиц и торговыми объектами (магазинами, торговыми сетями) о прямых поставках на прилавки яиц и обеспечении фиксированной цены продажи. Аналогичная работа проводится акиматами по другим социально значимым товарам, - добавили в пресс-службе.

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