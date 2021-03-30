Прототип корабля SpaceX взорвался в Техасе

SpaceX провела очередные летные испытания прототипа космического корабля Starship, который предназначен для миссий на Марс, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, он вновь разбился при приземлении.

Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня, - цитирует РИА Новости главу компании SpaceX Илона Маска.

Стартовавший в районе Бока-Чика (штат Техас) Starship SN11 в течение нескольких минут поднялся на высоту 10 км. По плану, он должен был спуститmся на площадку (рядом со стартовым комплексом). Но, как сообщается, он разбился при приземлении.

Отмечается, что испытания проводили в условиях густого тумана.

Аналогичные испытания проводились в декабре 2020 года и феврале текущего года. Тогда прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. А в начале марта 2021 года корабль удалось посадить вертикально, при этом через несколько минут он все равно взорвался.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.