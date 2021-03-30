Найдено самое безопасное для жизни место в нашей галактике

Ученые нашли самое безопасное для жизни место в нашей галактике. Для этого группа итальянских астрономов исследовала весь Млечный Путь, передает zakon.kz.

По данным журнала "Профиль", согласно исследованию астрономов, мы находимся довольно в неплохой локации, однако не лучшей.

Астрономы изучали места в галактике, где могла быть уничтожена жизнь в результате мощных космических взрывов (например, сверхновые и гамма-всплески, которые выбрасывают частицы высокой энергии и радиацию). По мнению исследователей, наиболее благоприятными для жизни являются локации, где такие взрывы происходят нечасто.

Также астрономы определили самые безопасные места на протяжении всей истории галактики, насчитывающей 11 млрд лет. Согласно исследованию, в настоящее время мы находимся на границе широкого диапазона "гостеприимной недвижимости".

При этом, как отмечается, на раннем этапе появления Млечного Пути границы галактики были более безопасным вариантом.

Как сообщается, большая часть галактики примерно 6 млрд лет назад регулярно подвергалась "стерилизации" в результате массивных взрывов. Такие взрывы становились все реже по мере старения галактики.

По мнению ученых, сегодня самой безопасной для жизни частью галактики является область, образующаяся в границах кольца – 6500 световых лет от центра галактики до 26 тыс. световых лет от центра.