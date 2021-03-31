Как "вылечить" лень

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин назвал способы "вылечить" лень, передает zakon.kz.

Лень в глобальном контексте – это недоверие человека к себе, отсутствие веры, что он сможет выполнить поставленную задачу. Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу, - рассказал он в интервью радио Sputnik.

Как отметил врач, для того, чтобы перестать лениться, нужно вновь поверить в себя и перестать лениться. Он поделился несколькими способами.

Либо человек берет себе отдых и уезжает отдыхать, либо идет на психотропную терапию к психиатру принимать препараты, либо идет к психотерапевту, коучу или психологу. С помощью последних можно разобраться с ситуацией, если возникли ментальные искажения. Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации, - перечислил Фомин.