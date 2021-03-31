Названа предполагаемая дата отставки Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая, передает zakon.kz.

Об этом Sputnik Армения рассказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян.

Что касается сроков отставки премьера с целью последующего роспуска Национального собрания и проведения досрочных выборов, то Торосян указал период между 20 апреля и 5 мая. Этот срок предусмотрен законодательством, - говорится в сообщении.

По словам Торосяна, предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор" возглавит министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян. Координировать работу штаба будет сам Торосян, а также министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.

На вопрос о том, является ли решение о проведении выборов бесповоротным, глава аппарата ответил положительно. По его словам, принято политическое решение, оно обсуждалось с парламентскими и некоторыми внепарламентскими силами, и проведение выборов исходит из интересов страны.

18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал внеочередные парламентские выборы. Дата их проведения - 20 июня.

28 марта Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку. Как отметил премьер, он это сделает "не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы". По его словам, за этот период он будет выполнять обязанности премьер-министра.