Сильные осадки, туман и ветер. Штормовое предупреждение объявлено в семи областях РК

Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 31 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

Днем 31 марта, ночью 1 апреля в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 31 марта-2 апреля местами туман, гололед, днем 31 марта местами гроза. Днем 31 марта, сутки 1 апреля местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе ночью 1 апреля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 31 марта-2 апреля временами туман, гололед, днем 31 марта - гроза. Днем 31 марта-1 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

31 марта-1 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем 31 марта, ночью 1 апреля местами 15-20 м/с, днем 1 апреля 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 31 марта, сутки 1 апреля ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 1 апреля порывы 25 м/с.

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