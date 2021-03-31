Жителей обязали сдавать тесты на COVID-19 для посещения магазинов в Берлине

С 31 марта в столице Германии ужесточат ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на

Теперь посещение непродовольственных магазинов, парикмахерских и музеев возможно только с отрицательным тестом на коронавирус. Решение об этих мерах было принято на заседании сената (правительства города).

Все покупатели с 31 марта при посещении магазинов розничной торговли, которые не продают товары "базового обеспечения", должны каждый день перед входом предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Владельцам крупных торговых центров рекомендовано "организовать возможность тестирования" для посетителей. Воспользоваться парикмахерскими услугами можно будет только по предварительной записи и после предъявления отрицательного теста на COVID-19, аналогичное требование будет действовать и при посещении культурных учреждений: галерей, музеев и мемориалов.

К мероприятиям в закрытых помещениях, в которых участвуют свыше пяти человек, допускаются лица, которые могут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Это относится к разным собраниям, но не касается религиозных обрядов, демонстраций, работы правительства и парламента, а также правоохранительных органов, отмечается в решении сената.

Работодатели должны будут не реже двух раз в неделю предоставлять своим работникам бесплатный экспресс-тест на антиген Point-of-Care (PoC) или один тест для самостоятельного применения под наблюдением.