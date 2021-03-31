Для предотвращения стихийных бедствий: Китай успешно запустил спутник Gaofen-12-02

31 марта Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-02, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск был осуществлен в 06:45 по местному времени при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 364-м для носителей серии "Чанчжэн".

По данным CASC, спутник будет использоваться при реализации проектов городского планирования, а также для нужд сельского хозяйства и с целью предотвращения стихийных бедствий.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.