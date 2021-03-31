Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на западе от Алматы

31 марта 2021, 08:21
Фото: zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в среду в 494 км на запад от Алматы, сообщает zakon.kz.

31 марта 2021г. в 7:43 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 494 км на запад от г. Алматы на границе Узбекистана и Кыргызстана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.2.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 42.22° с.ш. 71.02° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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