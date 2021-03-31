Не ходить в горы попросили алматинцев

В горах Алматы лавиноопасно, передает zakon.kz.

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 31 марта информирует: в связи с ожидаемым осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, в период 31 марта - 2 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах! - сказано в сообщении ДЧС.

В ведомстве рекомендуют не ходить в горы в снегопад и непогоду.

Если вы все же решили пойти, то ДЧС дал ряд советов: