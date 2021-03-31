Американец показал повзрослевших собак, которых он увез в США из Актау

Американец Фесс Стоун прислал порталу Lada.kz видео с собаками из Актау, которых он увез с собой в США, передает zakon.kz.

На видео видно как играют собаки.

Фесс Стоун нашел этих собак вместе с польской туристкой Анной Задура в районе горы Шеркала, которая находится в 94 км от Актау.

После того, как мы привезли этих щенков в США, то не смогли разлучить их. Сейчас они живут счастливо и им разрешено спать на кровати. Теперь они наша семья. Когда они подросли, наша первая собака, которая раньше была самой крупной, стала самой маленькой, - рассказал Фесс Стоун.

По его словам, его беспокоит состояние приютов для животных в Актау.

Место, в котором нам предложили оставить животных, было просто ужасным, душераздирающим. Те несчастные животные, которые остались там – улучшились ли для них условия? – поинтересовался турист.

Напомним, туристы Анна Задура и Фесс Стоун обнаружили бездомных щенят в октябре 2019 года во время тура возле горы Шеркала. Они попросили помощи у местных ветеринарных служб. После того, как они увидели условия в актауском пункте передержки животных иностранцы решили увезти щенков в США.

Это не первый случай, когда собаки из Казахстана уезжают в Америку. В декабре 2020 года стало известно, что собака из Атырау, которую душили холодильником, улетела в Америку.