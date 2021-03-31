31 марта истекает срок предоставления годовых форм налоговой отчетности, сообщает zakon.kz.
Вместе с тем, налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии ее предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, - сообщили в Департаменте государственных доходов по г.Алматы.
При этом, срок предоставления налоговой отчетности, за исключением сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:
Однако, срок предоставления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика (налогового агента), имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы. Подробнее о налогах вы можете узнать по номеру 1414 или @dgdalmaty, - сообщили в ведомстве.
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