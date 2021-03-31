Курс доллара снова растет

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 424,74 тенге (+0,34), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420-424,5 тенге, евро – 497-500 тенге, рос. рубль - 5,60-5,81 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 31 марта.

Так, майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,48%, составив $60,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,50% — до $64,46 за баррель.