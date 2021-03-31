Почему важно проходить скрининговые обследования

Ежегодно Фондом социального медицинского страхования предусматривается финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том числе на выявление социально значимых заболеваний. Почему так важно не пропускать скрининговые обследования и как это можно сделать, рассказали эксперты филиала по Алматы, передает zakon.kz.

В 2021 году по Алматы только на скрининговые исследования на подозрение раковых заболеваний выделено более 1,37 млрд тенге. В частности, около 731,5 млн тенге направлено на скрининг по выявлению рака молочной железы, еще 472,8 млн тенге на выявление рака шейки матки. А на исследования по выявлению колоректального рака в южной столице потратят более 170,7 млн тенге.

По словам, медиков, эффективность лечения многих заболеваний во многом зависит от сроков его выявления – на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению. И сегодня радует, что улучшилась ранняя диагностика заболеваний.

Что такое скрининговый осмотр и для чего нужно его проходить?

Скрининговые обследования – это минимальный комплекс медицинских исследований, направленный на выявление заболеваний на ранних стадиях, а также выявление факторов риска, способствующих возникновению заболеваний. Скринингом называют медицинский осмотр здоровых людей любого возраста вне зависимости от пола, для своевременной диагностики наиболее распространенных болезней. В скрининговых осмотрах предусмотрены лабораторно-диагностических исследования и консультация узких специалистов.

Какие болезни выявляют с помощью скринингов?

- Раннее выявление поведенческих факторов риска - мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет

- Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по данным диагнозам

- Раннее выявление глаукомы - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет

- Раннее выявление рака шейки матки - женщины в возрасте 30-70 лет

- Раннее выявление рака молочной железы - женщины в возрасте 40-70 лет

- Раннее выявление колоректального рака - мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет

- Раннее выявление вирусных гепатитов В и С

Также на профосмотр имеют право дети до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка психофизического, полового развития, выявление признаков жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений направляет на дополнительное обследование к профильному специалисту.

Куда и к кому обращаться, чтобы пройти профилактические осмотры?

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт выдаст направление на осмотр и анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги.

Стоит напомнить, что финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15 льготным категориям.

Как часто можно проходить скрининговое обследование?

Некоторые скрининги проводятся с пятилетним промежутком, некоторые – через каждые два или четыре года. Сроки установлены в соответствии с темпами развития того или иного заболевания.

Что нужно делать после прохождения скрининга?

По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение.