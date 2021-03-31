Какая погода ожидает казахстанцев в первые дни апреля

Синоптики предоставили прогноз погоды на 1-3 апреля, сообщает zakon.kz.

Антициклона из районов Москвы постепенно будет смещаться на восток, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана.

С середины периода на западные регионы начнет оказывать влияние циклон с севера и юга, который затем объединится и принесет дожди и усиление ветра. Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода с осадками. Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, - сообщает РГП "Казгидромет".