Какая погода ожидает казахстанцев в первые дни апреля

31 марта 2021, 14:01
Фото: pixabay.com

Синоптики предоставили прогноз погоды на 1-3 апреля, сообщает zakon.kz.

Антициклона из районов Москвы постепенно будет смещаться на восток, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана.

С середины периода на западные регионы начнет оказывать влияние циклон с севера и юга, который затем объединится и принесет дожди и усиление ветра. Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода с осадками. Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, - сообщает РГП "Казгидромет".


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