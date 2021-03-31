По какой цене Казахстан планирует продавать карачаганакский газ на экспорт

Разработан проект постановления премьер-министра РК "Об установлении цены сделки, осуществляемой по взаимообмену газом", передает zakon.kz.

Установить цену газа по сделке, заключаемой между товариществом с ограниченной ответственностью "КазРосГаз" и уполномоченной публичным акционерным обществом "Газпром" организацией – "GAZPROM Schweiz AG" при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2021 году для обеспечения газом внутреннего рынка Республики Казахстан путем встречных поставок в 2021 году на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция "Александров Гай" в объеме до 2 000 000 000 кубических метров по цене 4 206 российских рублей за 1000 кубических метров за газ российского происхождения, поставляемый на границу Российская Федерация/Республика Казахстан в течение 2021 года, - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке министерстве энергетики, АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Газпром" являются уполномоченными организациями в соответствии с Межправительственными соглашениями и таким образом согласовали условия обменных операций на 2021 год.

Принятие проекта не повлечет негативные социально-экономические последствия, более того обменные операции позволяют существенно снизить цены на природный газ для потребителей внутреннего рынка Республики Казахстан. Несогласование проекта приведет к прекращению обменных операций по поставке импортного газа и необходимости приобретения газа потребителям Республики Казахстан по рыночным ценам, что повлечет за собой риски неблагоприятных социально-экономических последствий, - говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 апреля.