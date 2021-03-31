ЧМ-2022: cборная Казахстана сыграет с Украиной в ночь на 1 апреля

Сборная Казахстана по футболу проведет матч с Украиной в ночь на 1 апреля в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, передает zakon.kz.

Матч состоится в Киеве, начнется в 00:45 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, пишет Vesti.kz.

Отмечается, что к этой игре команда Талгата Байсуфинова подходит с одним поражением от Франции (0:2). Украинцы с Францией сыграли вничью (1:1). Помимо этого украинская команда провела матч с Финляндией, тоже со счетом 1:1.

Казахстанской команде из-за травм не смогут помочь ключевые игроки - Бахтиер Зайнутдинов из московского ЦСКА и Дмитрий Шомко из волгоградского "Ротора".

На пресс-конференции главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил, что в составе команды будут перестановки. Какие, пока неизвестно.

Состояние ребят хорошее, все готовятся к этой игре, понимают всю ответственность... ...Я полностью согласен с тем, что сборные Франции и Украины – фавориты нашей группы. Преимущества в этом плане я не вижу, потому что сборная Украины – очень добротная команда. Думаю, что квалифицированные футболисты в их составе имеются, и на счет свежести преимущества быть никак не должно. То, что мы сыграли на одну игру меньше, этот момент тоже есть, но если есть в составе такое количество футболистов, то это равномерно распределится по физическому состоянию с позиции тренерского штаба. Я никаких преимуществ не вижу. Может быть, нам этой игры и не хватило для того, чтобы еще более быть уверенными и стабильными в этом компоненте, - цитирует тренера Казахстанская федерация футбола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил нашу сборную, как хорошо организованную команду.

Это хорошо организованная команда, которая всегда борется до конца. Она играет вторым номером. Завтра будем ждать непростого матча, но перед нами стоит задача победить. Соперник приехал сюда и будет стараться отобрать у нас очки, - сказал он.