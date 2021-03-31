Сильный дождь. Погода на 1 апреля 

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 1 апреля, сообщает zakon.kz.

На юге, юго-востоке, центре и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, на юго-востоке в отдельных районах - сильные (дождь, снег). На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе – низовая метель, - сообщили в ведомстве.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, днем местами порывы 23-28 м/с.

В Костанайской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.