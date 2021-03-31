Иностранных судовладельцев обязали иметь страховку при входе в казахстанские воды

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В конвенции закреплены обязательства судовладельца и государства-флага по гарантированию финансового возмещения нанесенного ущерба при возникновении морской аварии.

Таким образом, судовладельцы, заходящие в казахстанские воды, будут обязаны страховать свою ответственность либо иметь иное финансовое обеспечение за удаление затонувшего судна.

Теперь Казахстан сможет предъявлять требование о компенсации расходов по подъему судна напрямую страховой компании без участия судовладельца и получить гарантии, что аварии и их последствия будут ликвидированы.