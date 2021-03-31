Шпионский скандал в Италии: из страны выслали двух российских дипломатов

МИД Италии сообщил, что вышлет двух российских сотрудников посольства в связи с задержанием российского офицера и итальянского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу России. Ранее об этом инциденте сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на расследование спецподразделений карабинеров и спецслужб, передает zakon.kz.

Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что в ведомство был вызван российский посол, которому выразили "решительный протест".

Мы... уведомили о немедленной высылке двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу,— написал министр на своей странице в Facebook.

По данным газеты, подозреваемые — итальянский военнослужащий и россиянин, являющийся сотрудником посольства РФ. Они были задержаны во вторник вечером во время передачи документов в обмен на денежное вознаграждение.

Следствие считает, что военнослужащий ВМС Италии передавал сотруднику военного атташата документы о системах коммуникации в обмен на €5 тыс., пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. По их данным, итальянец обвиняется в политическом и военном шпионаже, раскрытии секретной информации.

Посольство РФ подтвердило задержание сотрудника военного атташата. Там выразили надежду, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях.

Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии, - говорится в заявлении посольства.

Ранее в марте несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, задержали в Болгарии. В числе задержанных были шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны. После этого болгарский МИД решил выслать российских дипломатов.