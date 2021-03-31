Токаев выступил с обращением на саммите тюркоязычных стран

Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением на открытии саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает zakon.kz.

Президент Казахстана напомнил, что в 1992 году во время первого совещания в Анкаре Нурсултан Назарбаев говорил, что главы тюркских стран отныне будут встречаться в священном Туркестане. Туркестан - священное место для всех тюркских народов.

Мы планировали организовать данную встречу в священном для всех нас месте - в Туркестане. Однако в связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией, было решено провести саммит в онлайн-формате. Уверен, что после того, как пандемия закончится, мы все встретимся как в прежние времена. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас всех с праздником Наурыз. Желаю всем братским странам благополучия. Теперь, как организатор мероприятия, объявляю неофициальный саммит Тюркского совета открытым, - сказал Токаев.

По словам Президента РК, "наши предки получили религиозные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясави, и распространяли тюркскую исламскую культуру по миру. Когда тюркский народ направлялся в Малую Азию, все эти ценности стали основой для сохранения корней и укрепления наших усилий".

Токаев отметил, что цель тюркоязычных стран - сделать тюркский мир одним из важнейших экономических и культурно-гуманитарных пространств в XXI веке.

Призываю начать модернизацию тюркской цивилизации, прежде всего, с представления всему миру наследия Ясави и священного Туркестана. Поэтому сегодняшний саммит называется "Туркестан - духовная столицей тюркского мира". По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева город Туркестан кардинально изменился и приобрел новый облик, - сказал Токаев.

В 2021 году саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в онлайн-формате. На саммите также выступят Первый Президент РК и главы государств.