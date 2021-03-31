Новое название дали казахстанской вакцине против коронавируса

На брифинге в СЦК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов сообщил о новом названии вакцины от коронавируса казахстанского производства, передает корреспондент zakon.kz.

QazCovid-in – "ин" означает что это инактивированная вакцина. Она из тех вакцин, которая разработана институтом биологической безопасности. Вместе с тем, чтобы проще эта вакцина воспринималась в обществе, в целом мы используем торговое наименование QazVac, поэтому, наверное, вы все чаще будете встречать именно такое название вакцины, - сказал Дауленов.

При этом он напомнил, что программа по разработке вакцины против COVID трехлетняя.

В прошлом году она была одобрена и за рекордно короткие сроки одна из пяти кандидатных вакцин против коронавируса была разработана в прошлом году, уже по истечение полтора месяца после получения соответствующего штамма. Были разработаны и другие вакцины, - указал представитель ведомства.

По его словам, доклинические исследования проводились на разных типах животных, в частности на сирийских хомячках, отдельно приобретались макаки.

В связи с пандемией мы ощутили нехватку этих животных в мире, поэтому вынуждены были при поддержке правительства закупать этих животных по всему миру, искать, нам помогало правительство в этом вопросе. Испытания проводились на тех животных, которые отобрал сам центр экспертизы лекарственных средств. Десятикратно увеличивалась доза на животных, проверялось насколько вакцина безопасна и эффективна, - пояснил Дауленов.

После успешных доклинических испытаний было получено разрешение на проведение клинических испытаний на 244 добровольцах в сентябре прошлого года.

В списке ВОЗ не так много вакцин, дошедших до третьей фразы. Наша 14 из 268 кандидатов, дошедших до третьей фазы. Так, 244 человека были привиты в самом начале, промежуточные результаты уже получены. До нового года мы начали третью фазу. Она в большей степени завершающая. Три тысячи человек были привиты вакциной. Сегодня все они себя чувствуют достаточно хорошо, - уточнил он.

Вице-министр добавил, что на регистрацию казахстанской вакцины подали 31 декабря прошлого года и получили временную регистрацию. Это означает, что, когда будут получены результаты по 50%-ов третьей фазы, это случится в середине апреля, то при положительных результатах Минздрав допустит ее к медицинскому применению.

Оксана Скибан, Нур-Султан.