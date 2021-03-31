Эрдоган пригласил участников Тюркского совета в Стамбул

Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в ноябре 2021 в Стамбуле, сообщил в ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается следующего саммита, он пройдет 12 ноября 2021 года в Стамбуле. Если пандемия позволит, то он будет проведен. Реджеп Тайип Эрдоган

Он напомнил, что в 2016 году был проведен первый саммит в городе Чолпан-Ата, а также президент Турции добавил, что из-за пандемии были перенесены четвертые международные игры кочевников.

Из-за пандемии это мероприятия было перенесено. Если позволите, проведем их в 2021 году. Кроме того, мы вас приглашаем на дипломатический форум в Анталье. Это будет хорошая возможность для обмена опытом и мнениями на различные темы. Если решите принять участие мы будем рады, — отметил Эрдоган.

Дипломатический форум в Анталии состоится в июне. Форум работает в качестве площадки для обмена мнениями в различных сферах.

В 2021 году саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в онлайн-формате. На саммите также выступят Первый Президент РК и главы государств.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан