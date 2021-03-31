Алматинская область заняла первое место в Чемпионате РК по джиу-джитсу

В течение двух дней, в Талдыкорганском спорткомплексе "Жастар", проходил Чемпионат Республики Казахстан по Джиу-джитсу среди молодежи и взрослых. По итогам которого Алматинская область заняла первое место в общекомандном зачете, сообщает zakon.kz.

Поздравил спортсменов с победой заместитель главы региона, вице-президент федерации грэпплинга Алматинской области Рустам Али.

В регионе уделяется большое внимание спорту. На сегодня в области функционируют 11современных ФОКов, построенных за последние 2 года. В этом году планируется строительство еще 5. Также в сельской местности, с населением до 2000 человек, будет построено 8 мини-ФОКов. На развитие массового спорта выделено пол миллиарда тенге. Не остается в стороне и новый вид спорта стрит воркаут несколько лет назад стал популярен в Жетысу и покорил любителей здорового образа жизни своей простотой и доступностью.В этом году в регионе планируется построить 127 стрит воркаутов, - отметил Рустам Али.

В турнире приняли участие команды из 14 областей. Всего в соревнованиях участвовали 421 спортсмен.

В целом, по итогам состязаний, сборная региона завоевала 24 золотых, 8 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Теперь у обладателей первых мест, есть возможность показать себя на Чемпионате мира.

В нашей области, руководством региона Амандыком Баталовым уделяется большое внимание спорту. Это один из самых важных стартов в Республике и нам было очень важно провести его в Алматинской области. Ведь это способствует развитию и популяризации джиу-джитсу и поддержанию здорового образа жизни. В Жетысу джиу-джитсу имеет огромную популярность и с каждым годом все больше ребят приходят в наш спорт, меня как руководителя этот факт очень радует и мотивирует на дальнейшую работу. В нашей области уделяют огромное внимание спорту, так что мы и дальше будем стараться радовать болельщиков победами. президент федерации джиу-джитсу по Алматинской области Алексей Рожков