Акимат Алматинской области совместно с ДУМК повышает религиозную грамотность у населения

О том, что акимат области совместно с ДУМК намерен повысить религиозную грамотность у населения стало известно на международной конференции в Египетском университете исламской культуры Нур-Мубарак, сообщает zakon.kz.

После обретения независимости наша страна, расположенная на стыке западной и восточной цивилизаций, стала Родиной для представителей более 130-ти национальностей и 18 конфессий.

Как говорил Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, модель межэтнического и межрелигиозного согласия Казхастана – это вклад в мировой процесс взаимодействия различных конфессий. В свою очередь, Президент Казахстана Токаев, в статье "Независимость превыше всего", подчеркнул, что межрелигиозное согласие в Казахстане - великая ценность, которую мы должны сохранить и развивать.

В честь 30-летия Независимости Республики, в Египетском университете исламской культуры Нур-Мубарак, состоялась онлайн-конференция, посвященная межконфессиональному и межэтническому согласию в Казахстане. В ней приняли участие более 10 спикеров из разных стран, среди которых ученные, профессоры, представители институтов религии, такие как председатель ДУМК, муфтий Наурызбай Кажы Таганулы, профессор и академик Абсаттар Дербисали, ректор университета Нур-Мубарак Мухаммад аш-Шахат Абдулхамид Мухаммад аль-Джинди, ректор Болгарской исламской академии Российского исламского института Рафик Мухаметшин, директор научно-исследовательского центра Имама Бухари при Кабинете Министров Узбекистана Шовосил Зиядов.

Руководство Духовного управления мусульман Казахстана, совместно с акиматом Алматинской, проводят масштабную работу по религиозной грамотности молодого поколения посредством использования современных медиа технологий. Пример тому, в регионе семи рек из 18 конфессий, 12 официально зарегистрированы и функционируют на территории области. Данные конфессии имеют 644 филиалов. заместитель акима Алматинской области Рустам Али

Согласно исследованиям, проведенного управлением по делам религий Алматинской области, в I квартале 2021 года, уровень поддержки религиозной и межконфессиональной государственной политики среди населения области составляет 89,5%, среди представителей разных национальностей установлены мирные дружеские отношения у 93% граждан, а уровень информированности населения о работе по профилактике религиозного экстремизма достиг почти 74%.

Несмотря на темпы экономического, социального, политического, культурного развития, которые переживает Казахстан за годы суверенности, вопрос отношений между представителями разных духовностей не снимается с повестки дня. А такого рода встречи дают значительные результаты в реализации государственной политики в религиозной сфере и повышению религиозной грамотности населения, а также сохранению межрелигиозного и межконфессионального согласия.