Совместную специальную экономическую зону тюркских стран предложили открыть в Туркестане

Учитывая потенциал Туркестана, предлагаю создать в регионе объединенную специальную экономическую зону тюркских стран, предложил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) ​​​​​​ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Пандемия привела к экономическому кризису. В результате снизился объем товарооборота между странами. В прошлом году между Казахстаном и членами Тюркского совета он составил 7 млрд долларов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, этот показатель ниже уровня, который был до пандемии, на 11,2%.

В этой связи хочу отметить, что велики инвестиционные и торговые возможности Туркестана. Учитывая его природные ресурсы, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в туркестанском регионе объединенную специальную экономическую зону тюркских стран, — заявил Токаев.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан