К эффективному использованию водных ресурсов призвал тюркские страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Водно-энергетическая сфера – еще одна часть наших взаимоотношений. Водный вопрос стал важным, проблемным для нашего региона. Трансграничные водные ресурсы надо использовать справедливо и эффективно. Это залог нашей стабильности, развития. В этой связи мы готовы сообща принимать участие в проектах по строительству гидросооружений. Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что пандемия подтолкнула всех к пониманию о важности и необходимости новых технологий в повседневной жизни.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан